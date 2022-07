Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Barça, Laporta 'Koundè? Sta firmando per Chelsea' - mattew_ms : @russ_mario1 Ma i tifosi del barça se ne strafregano, i tifosi contabili ormai siamo solo noi perché a noi la Uefa… - RoccoDigi : @franvanni Ascolto podcast sul calcio stranieri e quello che dicono è:esclusa la premier league, non ci sono soldi… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Barça. Lewandowski 'Ho fame di gol, club con storia incredibile' - lo_scettico_ : ?? HIGHLIGHTS: INTER MIAMI 0-6 BARÇA ?? -

La Repubblica

I blaugrana alzano bandiera bianca per il centrale del Siviglia LAS VEGAS (USA) - Il Barcellona deve alzare bandiera bianca sul fronte Jules Koundè. Il centrale francese del Siviglia era uno degli ...Il tecnico dei blaugrana non è partito assieme alla squadra per gli Stati Uniti , più precisamente verso Miami , dove ilsta svolgendo la tournée pre - campionato. Le motivazioni sono da ... Calcio, il Lecce spopola in Indonesia: oltre 30mila follower in pochi giorni grazie all'amicizia con l'influencer milionario Raffi Ahmad