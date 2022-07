Adnkronos

Per questo Gran Premio d'Austria, il leader della classifica piloti Max Verstappen vuole riprendersi il podio: secondo i dati analizzati dalcenter (www..it) i tifosi auspicano un ...Secondo i dati analizzati dalcenter (www..it) i tifosi auspicano un successo del francese anche nel Gran Premio D'Olanda al 35%. La Ducati di Bagnaia segue con il 22% dei pronostici , ... bwin data center: Formula 1, Ferrari in pole position nei pronostici con Leclerc nel GP di Francia. Europei di calcio femminile, Germania e Inghilterra tra le favorite alla vittoria finale Roma 8 luglio 2022. A distanza di una settimana torna anche questo weekend la Formula 1, va in scena l’undicesima gara della stagione tra le colline della Stiria, a Spielberg. Per questo Gran Premio d ...