Volley, Alessandro Michieletto: “Vogliamo vincere, semifinale dura”. Galassi: “Imposto il nostro gioco” (Di giovedì 21 luglio 2022) L’Italia si è qualificata alla semifinale della Nations League 2022 di Volley maschile. I Campioni d’Europa hanno battuto l’Olanda per 3-1 (21-25; 25-22; 25-13; 25-22), rimontando dopo aver perso il primo set, nonostante una serata non brillante e con alcuni passaggi a vuoto. Gli azzurri si sono comunque meritati il passaggio del turno e sabato torneranno in campo alla Unipol Arena di Bologna per fronteggiare la vincente del confronto tra Francia e Giappone. Alessandro Michieletto è stato tra i protagonisti, lo schiacciatore ha messo a segno 12 punti venendo affiancato in attacco dall’altro martello Daniele Lavia (13) e dall’opposto Yuri Romanò (16). Bene anche i centrali Roberto Russo (12 punti, muri) e Gianluca Galassi (7) sotto la regia di Simone Giannelli. Gli azzurri hanno analizzato la propria ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) L’Italia si è qualificata alladella Nations League 2022 dimaschile. I Campioni d’Europa hanno battuto l’Olanda per 3-1 (21-25; 25-22; 25-13; 25-22), rimontando dopo aver perso il primo set, nonostante una serata non brillante e con alcuni passaggi a vuoto. Gli azzurri si sono comunque meritati il passaggio del turno e sabato torneranno in campo alla Unipol Arena di Bologna per fronteggiare la vincente del confronto tra Francia e Giappone.è stato tra i protagonisti, lo schiacciatore ha messo a segno 12 punti venendo affiancato in attacco dall’altro martello Daniele Lavia (13) e dall’opposto Yuri Romanò (16). Bene anche i centrali Roberto Russo (12 punti, muri) e Gianluca(7) sotto la regia di Simone Giannelli. Gli azzurri hanno analizzato la propria ...

