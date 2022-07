ilcirotano : Vingegaard trionfa a Hautacam e ipoteca il Tour. E che fair-play con Pogacar: lo aspetta dopo una caduta! - - sportface2016 : #TourDeFrance2022 #TDF2022 | I risultati e l'ordine di arrivo della diciottesima tappa: #Vingegaard stacca #Pogacar… - sportmediaset : Vingegaard show, trionfa a Hautacam e ipoteca la maglia gialla #TDF2022 #TourDeFrance #Vingegaard - tribsportblog : Tribuna sportiva: TdF 2022: Vingegaard trionfa sull'Hautacam - tribsportblog : #TDF2022 - 17^ tappa - #20luglio Trionfa #Pogacar, dopo una durissima volata con #Vingegaard, sulle pendenze da m… -

Sulla salita di Hautacam, che domina Lourdes, c'è solo la maglia gialla di Jonas. Il danese della Jumbo - Visma, 25 anni,da leader del Tour sull'ascesa dove nel 2014 c'era stata l'ultima apoteosi di Vincenzo Nibali re della Grande Boucle. Lo lancia un ...(Jumbo - Visma) in 3h 59 50' 2. T. Pogacar (UAE Team Emirates) + 1 04' 3. W. Van Aert (Jumbo - Visma) + 2 10' 4. G. Thomas (Ineos Grenadiers) + 2 54' 5. D. Gaudu (Groupama - FDJ) + 2 58' 6.Danese arriva da sola a Hautacam, Pogacar secondo ma si arrende. Fair play della maglia gialla danese: sloveno cade e lui lo aspetta (ANSA) ...Nella diciottesima tappa del Tour emozioni a non finire. Il corridore danese batte Pogacar in quello che si può considerare un vero e proprio passaggio di consegne. Il Tour de France 2022 rischia seri ...