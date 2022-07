Uomini e Donne, noto tiktoker contattato per fare il tronista: ecco chi è (Di giovedì 21 luglio 2022) Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda ormai dal lontano 1996, negli ultimi anni ha visto sedere sul trono volti già in parte conosciuti al mondo dello spettacolo. Basti pensare a Sara Affi Fella e Iván González, già noti al pubblico di Temptation Island o all’ex ballerina di Amici, Sabrina Ghio. Andando ancora più a ritroso nel tempo, abbiamo visto come tronista Clarissa Marchese, ex Miss Italia, poi ancora l’attore Alessandro Pess, il conduttore Giorgio Mastrota e Max Bertolani, personaggio televisivo degli anni 90. Sembrerebbe che di recente la produzione della trasmissione abbia contattato un ragazzo molto popolare su TikTok: Andrea Fratino. Il tiktoker, che vanta oltre un milione di follower, avrebbe però rispedito al mittente la proposta. Stando a quanto riportato da ... Leggi su isaechia (Di giovedì 21 luglio 2022), il dating show di Maria De Filippi in onda ormai dal lontano 1996, negli ultimi anni ha visto sedere sul trono volti già in parte conosciuti al mondo dello spettacolo. Basti pensare a Sara Affi Fella e Iván González, già noti al pubblico di Temptation Island o all’ex ballerina di Amici, Sabrina Ghio. Andando ancora più a ritroso nel tempo, abbiamo visto comeClarissa Marchese, ex Miss Italia, poi ancora l’attore Alessandro Pess, il conduttore Giorgio Mastrota e Max Bertolani, personaggio televisivo degli anni 90. Sembrerebbe che di recente la produzione della trasmissione abbiaun ragazzo molto popolare su TikTok: Andrea Fratino. Il, che vanta oltre un milione di follower, avrebbe però rispedito al mittente la proposta. Stando a quanto riportato da ...

