Un altro duello Juventus-Inter, la maxi operazione Milan-Tottenham e l'asta per Piatek: le ultime bombe di mercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Il duello sul calciomercato tra Inter e Juventus non è ancora finito. Il primo scontro si è concluso a favore dei bianconeri che hanno piazzato il grande colpo Bremer, la Vecchia Signora ha messo sul piatto quasi 50 milioni totali al Torino. I nerazzurri si sono tirati fuori e la decisione è stata quella di dichiarare incedibile Skriniar. Un altro difensore è un obiettivo in comune, stiamo parlando di Milenkovic. La valutazione della Fiorentina è di 15 milioni di euro e i nerazzurri sembravano in vantaggio, nelle ultime ore si è inserita la Juventus e potrebbe piazzare l'ennesimo colpo per completare la retroguardia. Sempre i bianconeri sono in contatto per la rescissione di Ramsey. Il Milan non ha più intenzione di aspettare e valuta altri profili ...

