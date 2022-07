UFFICIALE – Caprari passa al Monza

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 21 luglio 2022) Non si ferma più l’esuberante calciomercato del. Nelle ultime settimane la società di Silvio Berlusconi si è assicurata le prestazioni di giocatori del calibro di Ranocchia, Cragno, Carboni, Sensi e Pessina, e oggi un nuovo colpo si è aggiunto alla lunga lista. È infatti: ilha ingaggiato dall’Hellas Verona l’attaccante Gianluca. La formula è quella del prestito annuale con obbligo di riscatto “al verificarsi di determinate condizioni”. La cifra che sarà sborsata dai biancorossi, secondo Di Marzio, si aggira intorno ai 12 mln €. Il trequartista classe 1993 ha disputato con gli scaligeri un’ottimata stagione, arrivando a segnare 12 gol e 7 assist in 35 presenze in Serie A. Cresciuto nelle giovanili della Roma ed esploso con la maglia del Pescara, a Verona ...