Slavina Forza Italia | Armando Cesaro mette un like rivelatorio screenshot

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNAPOLI – La scelta di non votare la fiducia al governo Draghi inaugura una nuova stagione per. La prima a lasciare il partito è stata già ieri la ministra Maria Stella Gelmini. Poco tempo fa ha ufficializzato la stessa scelta Renato Brunetta. Nelle prossime ore, anche la terza rappresentante del partito di Berlusconi nel governo potrebbe fare la stessa, drastica scelta: Mara Carfagna. Per ora, però, la titolare del ministero del Sud preferisce il silenzio, anche se si capisce che non è altro che il segno del bivio davanti al quale si trova di fronte. E’ a livello napoletano, allora, che c’è chi dimostra di avere già le idee chiare.ha sottolineato la sua distanza dando un ...