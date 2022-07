Secondo AV-TEST le soluzioni di sicurezza Kaspersky per le aziende offrono il 100% di protezione contro i ransomware (Di giovedì 21 luglio 2022) (Milano, 21/7/22) - AV-TEST, l'istituto indipendente per la sicurezza informatica, ha riconosciuto Kaspersky Endpoint Security for Business e Kaspersky Small Office Security come leader nel TEST Advanced Threat Protection per la protezione dai ransomware. La valutazione ha rilevato che entrambe le soluzioni Kaspersky per le aziende sono state in grado di difendersi con successo dal ransomware in 10 scenari reali. Milano, 21 luglio 2022. Gli attacchi ransomware sono in aumento infatti, se da un lato la ricerca di Kaspersky ha rilevato che quasi due terzi (64%) delle organizzazioni sono già state vittime di un attacco ransomware, dall'altro, gli esperti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) (Milano, 21/7/22) - AV-, l'istituto indipendente per lainformatica, ha riconosciutoEndpoint Security for Business eSmall Office Security come leader nelAdvanced Threat Protection per ladai. La valutazione ha rilevato che entrambe leper lesono state in grado di difendersi con successo dalin 10 scenari reali. Milano, 21 luglio 2022. Gli attacchisono in aumento infatti, se da un lato la ricerca diha rilevato che quasi due terzi (64%) delle organizzazioni sono già state vittime di un attacco, dall'altro, gli esperti ...

beneventoapp : Covid. In Campania 8239 nuovi casi. Stabile tasso incidenza, 7 morti in 48 ore.: Resta stabile, in Campania, il ta… - dome1797 : @Cristopher_2015 @pasqlaragione Come livello è più o meno come Napoli e Roma perciò va più che bene come test secondo me - DifesaAres : Raytheon Missiles & Defense, un'azienda Raytheon Technologies, in collaborazione con Northrop G......[prosegue su… - Vincenzo12_63 : RT @MassimilianRic: Test di dissonanza. Secondo Voi getteranno al vento tre anni di lavaggio del cervello, avendo capito di aver esagerato,… - Alba230515 : RT @MassimilianRic: Test di dissonanza. Secondo Voi getteranno al vento tre anni di lavaggio del cervello, avendo capito di aver esagerato,… -