Sanremo 2023: Amadeus vuole sul palco una nota attrice britannica (Di giovedì 21 luglio 2022) Chi arriverà a Sanremo 2023? Nonostante manchino più di 6 mesi alla partenza di Sanremo 2023, sono già diverse settimane che la grande macchina della kermesse musicale si è messa in moto. Come sappiamo in queste settimane Amadeus sta lavorando senza sosta alla prossima edizione del Festival della canzone italiana e già due sono stati L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 21 luglio 2022) Chi arriverà a? Nonostante manchino più di 6 mesi alla partenza di, sono già diverse settimane che la grande macchina della kermesse musicale si è messa in moto. Come sappiamo in queste settimanesta lavorando senza sosta alla prossima edizione del Festival della canzone italiana e già due sono stati L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - bvrealis : RT @ikiorog: e quando phoebe waller-bridge nei panni di conduttrice di sanremo 2023 chiamerà colapesce vestito da prete per ricreare l’atmo… - ikiorog : e quando phoebe waller-bridge nei panni di conduttrice di sanremo 2023 chiamerà colapesce vestito da prete per ricr… - ikiorog : PHOEBE WALLER BRIDGE CONDUTTRICE DI SANREMO 2023??? - laltraellie : Io che mi rifugio nella bolla di Sanremo 2023 cercando di capire chi sia l’attrice del cinema britannico che vorreb… -