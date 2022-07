Notte Bianca a Passoscuro | attesa per il concerto di Cristina D’Avena | il programma completo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 luglio 2022), “save the date” come si usa dire in questi casi. L’appuntamento è per il prossimo 6 agosto quando si svolgerà il terzo e ultimo evento di questo tipo dopo le manifestazioni andate in scena a Fiumicino e Fregene. E perci sarà una guess star d’eccezione:. Ingresso gratuito aldie dei Gem Boy aL’evento centrale, a ingresso gratuito, sarà ildicon i Gem Boy a partire dalle 21.30 in Piazza Domenica Santarelli. La cantante, nota per essere la voce delle sigle dei cartoni animati anni ’80 e ’90, proporrà alcuni dei suoi più grandi successi, amati da ...