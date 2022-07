Nothing Phone (1) arriva in Italia (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo la presentazione di qualche giorno fa, Nothing Phone (1) è da oggi acquistabile anche nel nostro Paese con un prezzo a partire da 499 euro. SmartPhone disponibile sul sito ufficiale Leggi su today (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo la presentazione di qualche giorno fa,(1) è da oggi acquistabile anche nel nostro Paese con un prezzo a partire da 499 euro. Smartdisponibile sul sito ufficiale

mondomobileweb : Nothing Phone (1): disponibile ufficialmente, eventi a Roma e Milano negli store WindTre - CeotechI : Nothing Phone (1) arriva Nothing OS 1.1.0 con tante novità #Aggiornamenti #Android12 #Correzioni #GadgetTech… - TuttoAndroid : Abbiamo trascorso 24 ore con Nothing Phone (1), ecco le prime cose da sapere - AnilKum96884343 : RT @WindTreOfficial: Vieni a scoprire in esclusiva con WINDTRE il nuovo Nothing Phone (1).… - nothing : RT @WindTreOfficial: Vieni a scoprire in esclusiva con WINDTRE il nuovo Nothing Phone (1).… -