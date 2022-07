Mike Tyson | rivelazione shock | “Morirò molto presto”

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 21 luglio 2022) Durante l’ultima puntata del suo podcast, l’ex campione dei pesi massimiha rivelato di temere che la sua ora sia vicina.è stato l’ultimo pugile, il primo forse dopo Mohamed Alì, a catturare l’attenzione del pubblico mondiale e a far interessare anche i non appassionati al mondo dela boxe. Il periodo storico erafavorevole, quello tra gli anni ’80 e gli anni ’90, un momento in cui c’era la massima espansione del mondo della tv, con contenuti di ogni tipo che giungevano in ogni parte del mondo. L’ingresso delle emittenti private nel palinsesto televisivo aveva ampliato la scelta e permesso il finanziamento massiccio delle aziende attraverso le pubblicità. Le emittenti avevano dunque cominciato ad acquistare i diritti dei grandi eventi sportivi, permettendo ...