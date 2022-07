Mascherine, così il nostro cervello reagisce ai volti coperti. 'Ci influenzino emotivamente' (Di giovedì 21 luglio 2022) Un nuovo studio ha documentato come il nostro cervello reagisce ogni qual volta vediamo dei volti coperti dalle Mascherine . La nuova ricerca è stata appena pubblicata sulla rivista internazionale ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 luglio 2022) Un nuovo studio ha documentato come ilogni qual volta vediamo deidalle. La nuova ricerca è stata appena pubblicata sulla rivista internazionale ...

gstarwind : @DANY77710263 @mbx1900 @Simonasimo0 Se guardiamo le loro posizioni iniziali nel 2020, non ritenevano le mascherine… - Filipporampa2 : RT @Luca77mg: Mi rivolgo a quei genitori che ieri erano in piazza o per il palio o per il party gay …ebbene…AVETE OBBLIGATO I VOSTRI FIGLI… - orfeo_zamboni : @lapoelkann_ Vai a produrre mascherine,così hai meno tempo per sniffare. - BongustoFreddy : RT @Luca77mg: Mi rivolgo a quei genitori che ieri erano in piazza o per il palio o per il party gay …ebbene…AVETE OBBLIGATO I VOSTRI FIGLI… - Vvelasciavivere : RT @stebellentani: @ProfMBassetti giusto così. non deve più esserci un solo giorno di una sola scuola con mascherine obbligatorie -