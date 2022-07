Marketing online | come salvare i carrelli abbandonati

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 21 luglio 2022) I tassi di abbandono del carrello nell’e-commerce sono piuttosto elevati. Secondo una ricerca di Sale Cycle, datata 2021, gli utenti che non concludono l’acquisto al momento di pagare sono in media l’81 per cento e oltre, di cui oltre l’84 per cento nel comparto abbigliamento, oltre l’87 per cento nel settore travel e ben il 75,5 per cento per quanto riguarda i servizi. I motivi che spingono l’acquirente a sospendere la compravendita sul più bello sono svariati: prima di tutti i costi di spedizione troppo alti, ma anche l’obbligo di registrazione alla piattaforma e poche informazioni sui resi, la mancanza di metodi di pagamento sicuri e, soprattutto, l’assenza di promozioni e sconti. Il tutto insieme alle funzionalità della piattaforma,la mancata integrazione con i sistemi mobile o i problemi di caricamento. Ecco, ...