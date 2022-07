Macron saluta Draghi: grande statista, amico della Francia (Di giovedì 21 luglio 2022) Emmanuel Macron ha salutato giovedì 21 luglio in Mario Draghi "un grande statista italiano", "un partner fidato" e "un amico della Francia", dopo le dimissioni del presidente del Consiglio che desta ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Emmanuelhato giovedì 21 luglio in Mario"unitaliano", "un partner fidato" e "un", dopo le dimissioni del presidente del Consiglio che desta ...

