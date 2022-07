Luca Serianni, “da San Camillo constatata morte cerebrale” (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “La direzione dell’azienda ospedaliera San Camillo mi ha appena comunicato l’esito piatto dell elettroencefalogramma del professore Luca Serianni”. Ad annunciarlo l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che aggiunge: “È una notizia che mi addolora ed esprimo il cordoglio ai familiari che ieri hanno avuto un incontro con i medici e la direzione dell’ospedale. Purtroppo le condizioni del professore Serianni sono apparse subito molto gravi”. Il professore emerito di Storia della lingua dell’università era in coma dopo essere stato investito sulle strisce a Ostia lunedì scorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “La direzione dell’azienda ospedaliera Sanmi ha appena comunicato l’esito piatto dell elettroencefalogramma del professore”. Ad annunciarlo l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che aggiunge: “È una notizia che mi addolora ed esprimo il cordoglio ai familiari che ieri hanno avuto un incontro con i medici e la direzione dell’ospedale. Purtroppo le condizioni del professoresono apparse subito molto gravi”. Il professore emerito di Storia della lingua dell’università era in coma dopo essere stato investito sulle strisce a Ostia lunedì scorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

