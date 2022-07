Le 'Serate di Nomadelfia' debuttano in piazza Canti, balli e racconti sulla storia della comunità (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono stati i giovani della comunità di Nomadelfia a regalare una bella serata con uno spettacolo messo in scena a Porto S. Stefano, in piazza dei Rioni. E così che le "Serate di Nomadelfia" hanno ... Leggi su lanazione (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono stati i giovanidia regalare una bella serata con uno spettacolo messo in scena a Porto S. Stefano, indei Rioni. E così che le "di" hanno ...

venti4ore : Le “Serate di Nomadelfia” debuttano in piazza Canti, balli e racconti sulla storia della comunità - giorjolly : RT @ilcentuplo: Mi rivolgo soprattutto a chi ha già visto una delle serate di @Nomadelfia_News in passato: tornateci, non solo perché il f… - ilcentuplo : Mi rivolgo soprattutto a chi ha già visto una delle serate di @Nomadelfia_News in passato: tornateci, non solo per… - giorjolly : Mi rivolgo soprattutto a chi ha già visto una delle serate di @Nomadelfia_News in passato: tornateci, non solo per… - giorjolly : Le serate, quelle belle, di e a Nomadelfia #èquestalavitachesognavodababbino #buongiorgioebuonasara #giorjolly… -