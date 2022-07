Lada Largus - In Russia senza airbag e Abs

(Di giovedì 21 luglio 2022) Con la guerra in Ucraina, inle importazioni di vetture estere sono bloccate. Scarseggiano le auto nuove, quindi il governo sta trovando soluzioni creative. E anche le case automobilistiche: in particolare, il principale marchio nazionale, la Avtovaz che controlla il marchioed è tornata dal 16 maggio sotto il pieno controllo russo dopo l'uscita di scena forzata della Renault, ha deciso di riavviare la produzione di una parte della gamma. A far notizia, però, è il "come". La sicurezza torna al secolo scorso.poter importare nuovi componenti eaver ancora creato una filiera interna, la produzione dellasarà forzatamente limitata. Per questo, la Casa è pronta a costruire un numero ridotto di esemplari della, parente stretta della Dacia Logan Mcv di ...

Non solo: il marchioè presente in oltre 20 altri Paesi con cinque modelli, quali Vesta, XRAY,, Granta e Niva. Come ricordato da Carscoops, nel 2021 ha venduto 350.714 veicoli sul mercato ...AutoVAZ produce circa un milione di automobili all'anno, tra cuiGranta,Vesta,4×4 e, come anche veicoli della casa Renault - Nissan - Mitsubishi Alliance: Renault Logan ...