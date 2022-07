Istat e lavoro, tre iniziative per rallentare il tracollo infelice della società (Di giovedì 21 luglio 2022) Fino a qualche tempo fa, soprattutto all’interno di alcuni circoli politici, si parlava di decrescita felice quasi come di un’opzione auspicabile per il nostro Paese. Ora, ammesso che un tale ossimoro possa realmente rappresentare un vero desiderata per qualsiasi società, è evidente che, dati alla mano, l’Italia si trovi piuttosto in prossimità di un “tracollo infelice”. Lasciando per ora da parte eventuali considerazioni sull’incidenza che l’ennesima crisi di governo avrà sull’economia e sulla società, è l’Istat a certificare dei dati che lasciano ben poco margine di discussione. Secondo le rilevazioni dell’Istituto di statistica, infatti, entro il 2030, l’Italia dovrà fare fronte ai gravi effetti della crisi demografica che si tradurranno in quasi due milioni di lavoratori in meno. ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 luglio 2022) Fino a qualche tempo fa, soprattutto all’interno di alcuni circoli politici, si parlava di decrescita felice quasi come di un’opzione auspicabile per il nostro Paese. Ora, ammesso che un tale ossimoro possa realmente rappresentare un vero desiderata per qualsiasi, è evidente che, dati alla mano, l’Italia si trovi piuttosto in prossimità di un “”. Lasciando per ora da parte eventuali considerazioni sull’incidenza che l’ennesima crisi di governo avrà sull’economia e sulla, è l’a certificare dei dati che lasciano ben poco margine di discussione. Secondo le rilevazioni dell’Istituto di statistica, infatti, entro il 2030, l’Italia dovrà fare fronte ai gravi effetticrisi demografica che si tradurranno in quasi due milioni di lavoratori in meno. ...

