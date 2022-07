Il nipote di Ricky Martin ritira le accuse: “la giustizia ha prevalso” (Di giovedì 21 luglio 2022) Parla via social Ricky Martin dopo che la vicenda che lo ha visto suo malgrado protagonista, è arrivata a una svolta. Non aveva rilasciato dichiarazioni, dopo le pesantissime accuse ricevute da suo nipote ma, tramite le parole dei parenti più stretti, si era capito quello che era il sentimento della famiglia. Era stato lo stesso fratello di Ricky Martin a spiegare che purtroppo, il nipote di Ricky Martin, Dennis Yadiel Sanchez, non era attendibile e che probabilmente, a causa dei problemi di salute mentale contro cui combatte da anni, aveva questa volta, superato il limite. Oggi però arrivano le parole della popstar dopo che suo nipote, ha ritirato le accuse. A riportarlo il sito ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 21 luglio 2022) Parla via socialdopo che la vicenda che lo ha visto suo malgrado protagonista, è arrivata a una svolta. Non aveva rilasciato dichiarazioni, dopo le pesantissimericevute da suoma, tramite le parole dei parenti più stretti, si era capito quello che era il sentimento della famiglia. Era stato lo stesso fratello dia spiegare che purtroppo, ildi, Dennis Yadiel Sanchez, non era attendibile e che probabilmente, a causa dei problemi di salute mentale contro cui combatte da anni, aveva questa volta, superato il limite. Oggi però arrivano le parole della popstar dopo che suo, hato le. A riportarlo il sito ...

