Gelmini lascia Forza Italia: «Ceduto scettro a Salvini». E Ronzulli l'attacca: «Sei nervosa? Prendi uno Xanax» (Di giovedì 21 luglio 2022) Lega e Forza Italia "mollano" il governo Draghi, non partecipando al voto di fiducia al Senato, ma lo strappo diventa il detonatore per il partito azzurro. Tra i forzisti si sfiora la rissa... Leggi su ilmattino (Di giovedì 21 luglio 2022) Lega e"mollano" il governo Draghi, non partecipando al voto di fiducia al Senato, ma lo strappo diventa il detonatore per il partito azzurro. Tra i forzisti si sfiora la rissa...

AlexBazzaro : La Gelmini lascia Forza Italia. - ilfoglio_it : ?? Mariastella #Gelmini lascia Forza Italia. 'Ha voltato le spalle agli italiani', ha detto il ministro per gli Affa… - SkyTG24 : Mariastella #Gelmini lascia #ForzaItalia. 'Questa Fi non è il movimento politico in cui ho militato per quasi venti… - lucatellim : RT @di_reddito: #Gelmini lascia #ForzaItalia: “Una forza politica europeista, atlantista, liberale e popolare oggi avrebbe scelto di stare… - M_Ander : RT @BimbiMeb: ++Gelmini lascia Forza Italia++ -