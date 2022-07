Diventa un alieno a suon di operazioni, ora non trova lavoro. “Mi giudicano male” (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug – L’alieno non trova lavoro. O meglio, il folle uomo che è Diventato “alieno” a suon di operazioni, come riporta Today. L’ “alieno” cerca lavoro. Ma nessuno glielo dà L’ “alieno” che cerca lavoro è in realtà Anthony Loffredo, che a suon di operazioni ha modificato il suo aspetto in modo mostruoso, aprendo anche una pagina Instagram, intitolata “The Black Alien Project”. Il giovane, di origini francesi, ha iniziato questa serie di deturpazioni a 27 anni. Tra tatuaggi, impianti su testa e braccia, dita amputate e perfino la lingua biforcuta, il ragazzo si è letteralmente deturpato nel corso degli anni. In particolare, il “taglio” sulle dita è stato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug – L’non. O meglio, il folle uomo che èto “” adi, come riporta Today. L’ “” cerca. Ma nessuno glielo dà L’ “” che cercaè in realtà Anthony Loffredo, che adiha modificato il suo aspetto in modo mostruoso, aprendo anche una pagina Instagram, intitolata “The Black Alien Project”. Il giovane, di origini francesi, ha iniziato questa serie di deturpazioni a 27 anni. Tra tatuaggi, impianti su testa e braccia, dita amputate e perfino la lingua biforcuta, il ragazzo si è letteralmente deturpato nel corso degli anni. In particolare, il “taglio” sulle dita è stato ...

