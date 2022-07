Covid, news. Gimbe: si inverte curva nuovi casi, ma aumentano ricoveri e decessi. DIRETTA (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo 5 settimane di aumento, inizia l'inversione della curva dei nuovi casi di Covid-19: nella settimana dal 13 al 19 luglio sono stati infatti 631.700. Mentre continuano a aumentare i decessi che sono stati 823, con un aumento del 18,9%. È quanto evidenzia il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Pfizer e BioNTech hanno annunciato di avere completato la procedura di richiesta di approvazione all'Ema per il vaccino aggiornato contro Covid-19, bivalente perchè adattato anche alla sotto-variante Omicron BA.1 Leggi su tg24.sky (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo 5 settimane di aumento, inizia l'inversione delladeidi-19: nella settimana dal 13 al 19 luglio sono stati infatti 631.700. Mentre continuano a aumentare iche sono stati 823, con un aumento del 18,9%. È quanto evidenzia il nuovo monitoraggio della Fondazione. Pfizer e BioNTech hanno annunciato di avere completato la procedura di richiesta di approvazione all'Ema per il vaccino aggiornato contro-19, bivalente perchè adattato anche alla sotto-variante Omicron BA.1

HuffPostItalia : Contro il covid l'unica soluzione resta il vaccino - HuffPostItalia : Un giudice accerta il nesso tra vaccino anti-Covid e trombocitemia. Un 16enne verrà risarcito - messveneto : Covid, un giudice accerta il nesso tra il vaccino e la trombocitemia: un 16enne sarà risarcito: Per il dipartimento… - palermomaniait : Covid-19, Bollettino Dasoe: in Sicilia contagi in lieve calo. Quasi 19 mila quarte dosi dal 13 luglio -… - Fresatura_Bo : Modena: incontro con i vertici sanitari, coordinato dal Prefetto, sull’evoluzione dell’epidemia Covid -