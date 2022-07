Conte e il campo largo: “Il M5s è una forza progressista, spetta al Pd fare le sue scelte”. Su Draghi dice: “Anche Grillo è sconcertato” (Di giovedì 21 luglio 2022) Per ricostruire un’alleanza serve almeno il confronto e la condivisione delle idee, ma il M5s non ha ancora e definitivamente messo in soffitta l’ipotesi di un “campo largo” alle prossime elezioni. “Noi siamo una forza progressista“, dice Giuseppe Conte, ospite di Zona bianca, su Rete4, citando “la giustizia sociale, la transizione ecologica e digitale“. E aggiunge: “Chi vuole lavorare su queste misure, può ritrovarsi a condividere con noi, o a confrontarsi con noi. Poi spetterà al Pd fare le sue scelte“. Il leader del M5s parla per la prima volta da quando il ritorno alle urne è stato ufficializzato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conferma la volontà di presentarsi alle elezioni “come leader del Movimento”. Ma sulla eventuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Per ricostruire un’alleanza serve almeno il confronto e la condivisione delle idee, ma il M5s non ha ancora e definitivamente messo in soffitta l’ipotesi di un “” alle prossime elezioni. “Noi siamo una“,Giuseppe, ospite di Zona bianca, su Rete4, citando “la giustizia sociale, la transizione ecologica e digitale“. E aggiunge: “Chi vuole lavorare su queste misure, può ritrovarsi a condividere con noi, o a confrontarsi con noi. Poi spetterà al Pdle sue“. Il leader del M5s parla per la prima volta da quando il ritorno alle urne è stato ufficializzato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conferma la volontà di presentarsi alle elezioni “come leader del Movimento”. Ma sulla eventuale ...

