Bakayoko e la Polizia: “Mi hanno puntato una pistola” | VIDEO (Di giovedì 21 luglio 2022) Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Milan, si è visto puntare una pistola dagli agenti della Polizia durante un fermo subito in strada ad inizio luglio. Uno scambio di persona del quale il francese è tornato a parlare sulle sue storie di... Leggi su pianetamilan (Di giovedì 21 luglio 2022) Tiémoué, centrocampista del Milan, si è visto puntare unadagli agenti delladurante un fermo subito in strada ad inizio luglio. Uno scambio di persona del quale il francese è tornato a parlare sulle sue storie di...

Agenzia_Ansa : Bakayoko: 'Arma a un metro da me, la polizia ci ha messo in pericolo'. Il calciatore del Milan su Instagram comment… - Giorgiolaporta : Non oso pensare che cosa sarebbe successo se il ministro dell'Interno si fosse chiamato Matteo #Salvini. Invece s… - ilpost : Il calciatore del Milan Tiémoué #Bakayoko è stato fermato dalla polizia mentre si trovava sulla sua auto in centro… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@TimoeB08 e la @poliziadistato: 'Mi hanno puntato una pistola' | #VIDEO - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Bakayok… - gazzettamantova : Lo sfogo di Bakayoko: 'La polizia ci ha messo in pericolo' 'Il problema non è l'errore, ma la metodologia utilizzat… -