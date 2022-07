730 precompilato 2022, la guida agli sconti: ecco come ottenerli (Di giovedì 21 luglio 2022) La guida agli sconti della dichiarazione precompilata: le nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) Ladella dichiarazione precompilata: le nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

alice_kookoo : È possibile che compilo un cazzo di 730 precompilato sul sito dell'agenzia delle entrate per il quale ci ho messo q… - ichivris : Ho fatto per la prima volta il 730 precompilato, mi sembra una cosa troppo da 'grandi' - tax_analysis : #Detraibilità materasso dal modello 730 al 19%. Ai fini delle vostre dichiarazioni dei redditi e dei vostri clienti… - 1312ella : @aforista_l Devi pensare che io solo per entrare con quello dei miei parenti e qualche conoscente ...per il 730 pre… - tormalinarosa : @sibilla75 @Pinosuma1 Neanch'io l'ho trovato. Fatto il 730 precompilato ai primi di giugno. Non c'è -