Vangelo di oggi 20 Luglio 2022: Mt 13, 1-9 | Video commento (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ascoltiamo il Vangelo di mercoledì 20 Luglio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti”. “Possiamo chiederci: io, che tipo di terreno sono? (…) Se vogliamo, con la grazia di Dio possiamo diventare L'articolo Vangelo di oggi 20 Luglio 2022: Mt 13, 1-9 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ascoltiamo ildi mercoledì 20, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti”. “Possiamo chiederci: io, che tipo di terreno sono? (…) Se vogliamo, con la grazia di Dio possiamo diventare L'articolodi20: Mt 13, 1-9proviene da La Luce di Maria.

