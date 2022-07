Ucraina, i rifugiati rischiano di essere coinvolti nella tratta di esseri umani (Di mercoledì 20 luglio 2022) In Ucraina, circa "il 90% dei rifugiati sono donne e bambini" e per questo, secondo il rapporto annuale sulla tratta di esseri umani del Dipartimento di Stato Usa, rischiano di diventare vittime di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 luglio 2022) In, circa "il 90% deisono donne e bambini" e per questo, secondo il rapporto annuale sulladidel Dipartimento di Stato Usa,di diventare vittime di ...

espolatoree : Interessante come lo UK il “migliore amico dell’Ucraina in Europa” sia di gran lunga tra i paesi con meno rifugiati… - dvaldi1 : - 'La crisi in Ucraina ha svelato i doppi standard dell'Occidente nel suo approccio alle questioni dei rifugiati e… - orsettiblue : ????????A #Varsavia iniziò a distribuire opuscoli con un invito a fermare la 'ucrainizzazione della #Polonia #Poland… - faruksehic70 : RT @elisacarrara: «Dentro di noi scorreva un nuovo tipo di tempo: quello che calcolavamo tra il momento del crollo della nostra idilliaca v… - elisacarrara : «Dentro di noi scorreva un nuovo tipo di tempo: quello che calcolavamo tra il momento del crollo della nostra idill… -