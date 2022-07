Tragedia a Vite al limite, uomo stroncato da un infarto: cosa è successo (Di mercoledì 20 luglio 2022) A Vite al limite, purtroppo, è avvenuta una vera Tragedia. Uno dei pazienti del dottor Nowzaradan, infatti, ha perso la vita a seguito di un infarto. Il protagonista di questo increscioso avvenimento è Robert Buchel. Quest’ultimo era riuscito anche a perdere 150 kg durante tutto il suo periodo di permanenza nel programma con le cure del dottore. Ad un certo punto, però, è accaduto l’impensabile. Il percorso di dimagrimento di Robert Buchel a Vite al limite Robert Buchel era un protagonista del programma Vite al limite, dove persone estremamente grasse si affidano al dottor Nowzaradan e alla sua equipe per cercare di dimagrire. L’uomo in questione ha sempre avuto un rapporto piuttosto ostile con il cibo a partire da quando aveva 6 ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 20 luglio 2022) Aal, purtroppo, è avvenuta una vera. Uno dei pazienti del dottor Nowzaradan, infatti, ha perso la vita a seguito di un. Il protagonista di questo increscioso avvenimento è Robert Buchel. Quest’ultimo era riuscito anche a perdere 150 kg durante tutto il suo periodo di permanenza nel programma con le cure del dottore. Ad un certo punto, però, è accaduto l’impensabile. Il percorso di dimagrimento di Robert Buchel aalRobert Buchel era un protagonista del programmaal, dove persone estremamente grasse si affidano al dottor Nowzaradan e alla sua equipe per cercare di dimagrire. L’in questione ha sempre avuto un rapporto piuttosto ostile con il cibo a partire da quando aveva 6 ...

