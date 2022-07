Stragi Capaci e via D’Amelio, via libera Csm a desecretazione nuovi atti (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Via libera del Consiglio superiore della magistratura, in occasione dei 30 anni della Stragi di Capaci e Via D’Amelio, alla desecretazione di nuovi atti relativi ai verbali delle audizioni dei magistrati della procura di Palermo e del procuratore generale e dell’avvocato generale disposte nei giorni tra il 28 e il 31 luglio 1992 dal ‘Gruppo di lavoro per gli interventi del Csm relativi alle zone più colpite dalla criminalità organizzata’. Il plenum ha infatti approvato a maggioranza una delibera del comitato di presidenza che dispone la desecretazione e la pubblicazione sul portale web di questi atti. La delibera si aggiunge alla disposizione con cui in occasione dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Viadel Consiglio superiore della magistratura, in occasione dei 30 anni delladie Via, alladirelativi ai verbali delle audizioni dei magistrati della procura di Palermo e del procuratore generale e dell’avvocato generale disposte nei giorni tra il 28 e il 31 luglio 1992 dal ‘Gruppo di lavoro per gli interventi del Csm relativi alle zone più colpite dalla criminalità organizzata’. Il plenum ha infapprovato a maggioranza una dedel comitato di presidenza che dispone lae la pubblicazione sul portale web di questi. La desi aggiunge alla disposizione con cui in occasione dei ...

Pubblicità

reportrai3 : ??A 30 anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio scopriamo una pista che porta ad Alcamo. Oggi nota anche per un 'b… - DomenicoMusico : @reportrai3 Infatti per questo motivo si dovrebbe bene indagare l'antimafia, specialmente sulle stragi di Capaci e… - rita_corrado : RT @tempestanuova: Costruttori di memoria operante. Trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio. #agesci #agescisicilia #scout #santa… - AttoriConvenuti : Allestimento di 'ONORE DI PIANTI' di Adriano Sansa. A trent'anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio. Ricordo… - reggiotv : Per ricordare le vittime delle stragi di Capaci e via D’Amelio nel pomeriggio di ieri presso la Sala Consiliare del… -