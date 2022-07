Repubblica su Bremer alla Juve: la creatività di Marotta è stata spazzata via dalla liquidità (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Juventus ha battuto l’Inter per Bremer. Una beffa che adesso costringe i nerazzurri a trattenere Skriniar. “In ogni caso aver strappato di mano all’Inter il brasiliano è un dispetto che, oltre a indebolire una rivale diretta, costringe i nerazzurri a congelare l’addio a Skriniar, fondamentale in campo almeno quanto lo è la sua cessione a bilancio, mentre puntano Demiral”. I tifosi sono in subbuglio, Inzaghi è deluso. Il giudizio sul mercato dell’Inter, scrive Repubblica, va necessariamente rivisto. “La piazza è in subbuglio, Inzaghi è deluso: aver perso in pochi giorni prima Dybala e poi Bremer, con cui l’accordo era dello scorso gennaio, costringe a rivedere i giudizi positivi sul mercato dell’Inter. Fatto di grandi operazioni creative, griffate Marotta, come quella di Lukaku, e da colpi con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 luglio 2022) Lantus ha battuto l’Inter per. Una beffa che adesso costringe i nerazzurri a trattenere Skriniar. “In ogni caso aver strappato di mano all’Inter il brasiliano è un dispetto che, oltre a indebolire una rivale diretta, costringe i nerazzurri a congelare l’addio a Skriniar, fondamentale in campo almeno quanto lo è la sua cessione a bilancio, mentre puntano Demiral”. I tifosi sono in subbuglio, Inzaghi è deluso. Il giudizio sul mercato dell’Inter, scrive, va necessariamente rivisto. “La piazza è in subbuglio, Inzaghi è deluso: aver perso in pochi giorni prima Dybala e poi, con cui l’accordo era dello scorso gennaio, costringe a rivedere i giudizi positivi sul mercato dell’Inter. Fatto di grandi operazioni creative, griffate, come quella di Lukaku, e da colpi con ...

Pubblicità

repubblica : Diretta Calciomercato: Bremer e' della Juventus. Perso Dybala, l'Inter fallisce anche l'assalto al difensore grana… - capuanogio : La progressione della #Juventus per strappare #Bremer all’#Inter è stata impressionante: prima 35, poi 40 e alla fi… - napolista : Repubblica su #Bremer alla Juve: la creatività di #Marotta è stata spazzata via dalla liquidità Finora l’Inter ha… - franser_real : RT @capuanogio: La progressione della #Juventus per strappare #Bremer all’#Inter è stata impressionante: prima 35, poi 40 e alla fine 50 mi… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: La progressione della #Juventus per strappare #Bremer all’#Inter è stata impressionante: prima 35, poi 40 e alla fine 50 mi… -