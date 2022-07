Inter | cambia il futuro di Skriniar | si punta a trattenerlo con rinnovo - Sport - Calcio - quotidiano net

Pubblicità

FcInterNewsit : Sky - Difesa Inter: cambia tutto. Skriniar resta a Milano e arriverà un altro centrale - FcInterNewsit : ?? L'Inter cambia strategia dopo aver perso Bremer ????? - MinaRaia1 : @Aledibbo1 @FcInterNewsit @Inter Regge eccome perché Bremer avrebbe sostituto proprio lui, alla fine l'Inter avrebb… - OscarWinegard : RT @pazzamentejuve: ripropongo???? inventatevi tutte le storielle e fantasie che volete. Non cambia. C’è l’abbiamo messa in quel posto. Abbia… - PollyGalli : @FBiasin Rimanendo #Skriniar #anala fa un affare perché è più forte di #Bremer che va a sostituire uno più forte d… -

Il mondo attorno all'è cambiato. Dieci giorni fa sembrava tutto scritto: plusvalenza con Skriniar , innesto di Bremer e mercato di fatto completato andando anche a soddisfare le ragioni di ...Allegri © LaPresseAnche sugli esterni la musicarelativamente. Alex Sandro, in caso di ... Soprattutto l'esterno italiano - accostato pure all'- è profilo che piace molto. Classe 2002, è ...Sfumato Bremer, ora l'Inter cercherà di trattenere lo slovacco, ma serve il rinnovo. Da Parigi: costi troppo alti ...Quello del difensore brasiliano non è stato, nella storia del mercato, l’unico passaggio di un giocatore dal Torino alla Juventus. Ecco tutti precedenti ...