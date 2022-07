Governo, Renzi “Diciamo sì a Draghi” (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Diciamo sì al Governo Draghi non solo per il passato ma anche per il futuro, perchè entro dicembre si discute del Patto di stabilità in Europa, e questo dibattito in Europa chi lo fa Draghi o un Governo dimissionario?”. Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi, nel corso delle dichiarazioni di voto di fiducia al Governo al Senato. “Questa crisi grottesca e assurda – aggiunge – cade in un momento delicato per l'Italia e la situazione internazionale”.-foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “sì alnon solo per il passato ma anche per il futuro, perchè entro dicembre si discute del Patto di stabilità in Europa, e questo dibattito in Europa chi lo fao undimissionario?”. Lo ha detto il leader Iv Matteo, nel corso delle dichiarazioni di voto di fiducia alal Senato. “Questa crisi grottesca e assurda – aggiunge – cade in un momento delicato per l'Italia e la situazione internazionale”.-foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS).

Pubblicità

GiovaQuez : Renzi: 'Domani qualcuno perde la faccia, ma l`Italia non perde il governo' #inonda - fattoquotidiano : Governo, Matteo Renzi alla stampa estera: “Draghi è uno statista affidabile, Conte uno stagista roso dall’invidia” - espressonline : ?? #Uberfiles - Carlo De Benedetti ex azionista del colosso e mediatore segreto con il governo Renzi: Dall’ingegnere… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Governo, Renzi “Diciamo sì a Draghi” - - mpiacenonaver1 : La Bernini,FI,' Noi abbiamo lavorato con questo governo per umanizzare i provvedimenti affinchè non fossero solo ca… -