Fiera della Maddalena, Enzo Gragnaniello in concerto a Castel Campagnano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Enzo Gragnaniello, vincitore di quattro targhe Tenco e autore di canzoni celeberrime come “Cu’mme” e “Alberi”, si esibirà in concerto domani, 21 luglio alle 21 a Castel Campagnano (Caserta) in largo Vittime della Shoah. Il concerto è incluso nel programma della Fiera della Maddalena 2022, finanziata dal POC 2014-2020 della Regione Campania e che vede uniti nell’organizzazione i Comuni di Caiazzo, Piana di Monte Verna, Amorosi, Castel Campagnano, Ruviano e Puglianello. Dopo il successo dell’evento inaugurale di Piana di Monte Verna (CE), della seconda giornata all’insegna della tipicità e della musica ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 luglio 2022), vincitore di quattro targhe Tenco e autore di canzoni celeberrime come “Cu’mme” e “Alberi”, si esibirà indomani, 21 luglio alle 21 a(Caserta) in largo VittimeShoah. Ilè incluso nel programma2022, finanziata dal POC 2014-2020Regione Campania e che vede uniti nell’organizzazione i Comuni di Caiazzo, Piana di Monte Verna, Amorosi,, Ruviano e Puglianello. Dopo il successo dell’evento inaugurale di Piana di Monte Verna (CE),seconda giornata all’insegnatipicità emusica ...

