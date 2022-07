Fedez: il messaggio 4 mesi dopo l'operazione per il tumore (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fedez ha condiviso uno speciale messaggio sui social a 4 mesi dal delicato intervento subito al pancreas. Fedez: il messaggio 4 mesi dopo l’operazione per il tumore su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022)ha condiviso uno specialesui social a 4dal delicato intervento subito al pancreas.: ill’per ilsu Donne Magazine.

Pubblicità

GelmettiClaudia : @PAGEFEDEZ ciao Fedez...aiuta mia figlia! Sta malissimo, è in ospedale, nn ha più voglia di lottare. Dopo 3 anni ch… - fatinacattiva : Vittoria Lucia Ferragni che sceglie una diretta per dire finalmente 'papà' in realtà gli sta inviando un messaggio… - Cortice1Michael : @Fedez Ciao Fede, spero tu leggerai questo mio messaggio.. renderebbe molto felice mio fratello kevin che da qualch… - Cortice1Michael : @Fedez @AmicidiTOG Ciao Fede, spero tu leggerai questo mio messaggio.. renderebbe molto felice mio fratello kevin c… - Ao_estica_zz : RT @ILGUARDIANOZ: MESSAGGIO PER TWITTER: SIETE DEI MAIALI! - Un semianalfabeta come Fedez posta un Tweet ed ha 20mila o 30mila likes(Quest… -