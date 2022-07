Draghi al Senato con bastone e carota: “Siete pronti a un nuovo patto?”. Ma non convince Lega e 5Stelle (Di mercoledì 20 luglio 2022) Duro, sferzante, voce alta e viso tirato. Mario Draghi al Senato prende le mosse dalle dimissioni consegnate e respinte dal Colle e conclude con una sfida ai partiti. Che prima lo hanno sostenuto con forza e poi mollato. Con l’epilogo di una maggioranza ‘sfarinata’. Siete pronti a siglare un nuovo patto? incalza sul finale. “Al governo non serve una fiducia di facciata”, ha scandito. Chiedendo la sottoscrizione di una nuova “sacra alleanza” come condizione per proseguire la navigazione dell’esecutivo. “Lo dovete agli italiani, non a me”. L’uscita di scena sembra un’opzione lontana. Ora il pallino passa nelle mani dei partiti. Che ancora non scoprono le carte. La morale è chiara: sono pronto a restare ma la musica deve cambiare. Altrimenti non ci sto a farmi cucinare a fuoco ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Duro, sferzante, voce alta e viso tirato. Marioalprende le mosse dalle dimissioni consegnate e respinte dal Colle e conclude con una sfida ai partiti. Che prima lo hanno sostenuto con forza e poi mollato. Con l’epilogo di una maggioranza ‘sfarinata’.a siglare un? incalza sul finale. “Al governo non serve una fiducia di facciata”, ha scandito. Chiedendo la sottoscrizione di una nuova “sacra alleanza” come condizione per proseguire la navigazione dell’esecutivo. “Lo dovete agli italiani, non a me”. L’uscita di scena sembra un’opzione lontana. Ora il pallino passa nelle mani dei partiti. Che ancora non scoprono le carte. La morale è chiara: sono pronto a restare ma la musica deve cambiare. Altrimenti non ci sto a farmi cucinare a fuoco ...

martaottaviani : A sentire il discorso di #Draghi in #Senato sembriamo quasi un Paese civile e di cui andare fieri #fiducia #crisidigoverno - Palazzo_Chigi : In diretta le Comunicazioni del Presidente Draghi al Senato della Repubblica - Agenzia_Ansa : Draghi ai partiti in #Senato: 'Siete pronti a ricostruire il patto?'. M5S e Lega non applaudono alla fine del discorso #ANSA - Stefani68110390 : RT @antonio_santoro: 'L'Italia è un Paese libero e democratico: davanti a chi vorrebbe renderci subalterni alle autocrazie dobbiamo rispond… - LorettaChiara : RT @GiuseppePalma78: Draghi ha detto di essersi presentato in Senato perché glielo hanno chiesto gli italiani? Quando?Chi? 1.300 sindaci su… -