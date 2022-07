Assogna: ''Napoli, a Spalletti non manca nulla per passare da piazzato a vincente’” (Di mercoledì 20 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Paolo Assogna, giornalista. Queste le sue parole: “Solbakken? Ho un’ottima impressione. Nella partita con la Roma mi fece un’ottima impressione. Questo è un ragazzo che sta sempre dentro la partita con la testa e con le gambe. -afferma Assogna - Ha gli strappi e gli allunghi importanti. Ha corsa e lucidità per essere bravo avanti al portiere. Ha forza fisica e stabilità legate ad una certa intelligenza calcistica. Non aspettatevi un calciatore alla Mertens, ma un giocatore che nella sua linearità può rappresentare un profilo molto interessante. È un giocatore moderno e secondo me farà molto bene in Serie A. Solbakken fece due gol contro i titolari della Roma. Non è una bocciatura di Solbakken per la Roma, perché piaceva e piace tanto. Però, la questione Dybala ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Paolo, giornalista. Queste le sue parole: “Solbakken? Ho un’ottima impressione. Nella partita con la Roma mi fece un’ottima impressione. Questo è un ragazzo che sta sempre dentro la partita con la testa e con le gambe. -afferma- Ha gli strappi e gli allunghi importanti. Ha corsa e lucidità per essere bravo avanti al portiere. Ha forza fisica e stabilità legate ad una certa intelligenza calcistica. Non aspettatevi un calciatore alla Mertens, ma un giocatore che nella sua linearità può rappresentare un profilo molto interessante. È un giocatore moderno e secondo me farà molto bene in Serie A. Solbakken fece due gol contro i titolari della Roma. Non è una bocciatura di Solbakken per la Roma, perché piaceva e piace tanto. Però, la questione Dybala ...

