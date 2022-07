Assist M5S | imboscata di Lega e Forza Italia | ecco come è caduto Draghi Tocca a Mattarella

Pubblicità

MPenikas : @maxdantoni L'unico assist l'ha fatto il M5S con i paletti PUBBLICI e le RISPOSTE CONCRETE in 3 giorni su un progra… - Lor3_roma : @La_manina__ @Mov5Stelle. Punto. La Lega ha preso al volo l’assist di quell’incapace di Conte. Adesso elezioni e sp… - cmqpiena : Conte e il M5S, sprovveduti cazzari, hanno servito l’assist perfetto alla destra italiana, che non ha al proprio in… - 03932051d93a42f : @pietroraffa Hanno fornito un assist meraviglioso al centro destra che vuole andare ad elezioni dandone la responsa… - paceinguerra : RT @GiovaQuez: Tutti appesi alle riunioni zoom del M5S, ma sicuro che dopo questo assist a porta vuota fornito da Conte il leader del Carro… -

Patuanelli ha ribadito che per ora i parlamentari delsi limiteranno ad "ascoltare" ciò che ... E la possibile scissione "governista" potrebbe fornire unin questo senso, se i contiani ...... anche perché, per ora, Conte non ha detto una parola definitiva sulla posizione che ilterrà ... interpretano alcuni parlamentari, che ci vedono una Conte. Alla Camera c'è aria di rottura. ...Trappola per Draghi. Il marasma provocato dal Movimento 5 Stelle ha offerto l’alibi al Lega e Forza Italia per alzare il tiro contro il Premier e con la scusa dell’inaffidabilità dei grillini ...Nel suo intervento in Senato il premier ha bacchettato M5s e Lega in almeno tre passaggi. Il centrodestra annulla gli interventi in Aula: parleranno solo i capigruppo. "L'idea di rompere è nell'aria", ...