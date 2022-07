Pubblicità

CORNERNEWS24 : #Calcio - Vidal si presenta al Flamengo 'un sogno giocare qui' Ex Inter: voglio aiutare la squadra a vincere la Libertadores - interclubpavia : Vidal si presenta al Flamengo 'un sogno giocare qui' - glooit : Vidal si presenta al Flamengo 'un sogno giocare qui' leggi su Gloo - ilpodsport : #Calciomercato Flamengo: Vidal si presenta, il vicepresidente chiude a Sanchez #ilpodsport - sportli26181512 : Flamengo: Vidal si presenta, il vicepresidente chiude a #Sanchez: L'ex centrocampista dell'Inter non nasconde l'emo… -

TUTTO mercato WEB

Emozioni e obiettivi chiarissimi per Arturonella conferenza di presentazione come nuovo acquisto del Flamengo. Il cileno ex Inter, arrivato in Brasile dopo aver risolto il contratto con il club nerazzurri, ha parole d'amore per il nuovo ...Emozioni e obiettivi ben chiari per Arturonella conferenza di presentazione come nuovo acquisto del Flamengo. Il cileno, arrivato in Brasile dopo aver risolto il contratto con l'Inter, ha parole d'amore per il nuovo club: 'Giocare qui è ... Vidal si presenta: "Un sogno essere al Flamengo. È il momento più felice della mia carriera" Emozioni e obiettivi chiarissimi per Arturo Vidal nella conferenza di presentazione come nuovo acquisto del Flamengo. (ANSA) ...Emozioni e obiettivi ben chiari per Arturo Vidal nella conferenza di presentazione come nuovo acquisto del Flamengo. Il cileno, arrivato in Brasile dopo aver risolto il contratto con l'Inter, ha parol ...