Twitter fa causa a Musk: via libera al procedimento veloce a ottobre. I legali del social: "è tentato sabotaggio" (Di martedì 19 luglio 2022) Twitter ottiene il via libera della giustizia americana a un procedimento veloce contro Elon Musk, il patron di Tesla, per il suo rifiuto di acquistare il social media. Il giudice della Chancery Court del Delaware, Kathaleen St J McCormick, ha stabilito che il processo si terrà in ottobre, ben prima del febbraio 2023 che era stato richiesto dai legali di Musk e quasi in linea con la richiesta di Twitter per un avvio il 19 settembre. Avanzando l'accusa di "tentato sabotaggio", i legali della società che cinguetta hanno spiegato alla Corte di aver bisogno di soli cinque giorni per dimostrare che Musk deve onorare il suo accordo di acquistare ...

