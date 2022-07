Tiziano Ferro nei guai: il maxi pignoramento del Fisco (Di martedì 19 luglio 2022) Il tribunale civile di Latina avrebbe convalidato l'esecuzione esattoriale intrapresa dall'Agenzia delle Entrate contro il cantante per un debito risalente al periodo 2006-2008 Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 luglio 2022) Il tribunale civile di Latina avrebbe convalidato l'esecuzione esattoriale intrapresa dall'Agenzia delle Entrate contro il cantante per un debito risalente al periodo 2006-2008

Tiziano Ferro, guai seri col Fisco: che batosta per il cantante!

Pubblicato il 19 Luglio, 2022

Sono tante le star finite nei guai per questioni fiscali: Sofia Loren, Andrea Bocelli, anche Tiziano Ferro. In questa poco invidiabile lista è presente anche Tiziano Ferro.

Il fisco pignora 9 milioni di euro a Tiziano Ferro

Il fisco italiano pignora 9 milioni di euro a Tiziano Ferro, che risiede ormai da anni a Los Angeles. La decisione, confermata nei giorni scorsi dal Tribunale civile di Latina e riportata da 'Latina Oggi', si riferisce ad un contenzioso che