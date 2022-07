Sophie Codegoni conquista i fan con una novità: “Sono super gasata…” (FOTO) (Di martedì 19 luglio 2022) Sophie Codegoni, giornata importante per il brand “ASBC”: arriva il secondo drop della loro collezione. Le parole dell’ex gieffina Sophie Codegoni sta volando verso nuovi progetti insieme al suo amato Alessandro Basciano. I due fidanzati si Sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alessandro e Sophie hanno ammaliato intere generazioni con la loro storia d’amore che prosegue a gonfie vele. Dopo l’avventura vissuta insieme all’interno della Casa più spiata d’Italia, i due ex gieffini non si Sono più fermati. I Basciagoni infatti stanno girando l’Italia ogni giorno da nord a sud per incontrare i loro fan. Questa per entrambi rappresenta un’estate speciale a livello professionale. Lo scorso 20 giugno hanno sbalordito tutti i loro follower ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 luglio 2022), giornata importante per il brand “ASBC”: arriva il secondo drop della loro collezione. Le parole dell’ex gieffinasta volando verso nuovi progetti insieme al suo amato Alessandro Basciano. I due fidanzati siconosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alessandro ehanno ammaliato intere generazioni con la loro storia d’amore che prosegue a gonfie vele. Dopo l’avventura vissuta insieme all’interno della Casa più spiata d’Italia, i due ex gieffini non sipiù fermati. I Basciagoni infatti stanno girando l’Italia ogni giorno da nord a sud per incontrare i loro fan. Questa per entrambi rappresenta un’estate speciale a livello professionale. Lo scorso 20 giugno hanno sbalordito tutti i loro follower ...

KiaR1979 : @Sophie_codegoni @Fra0_10 Io preso bianco....stupendo... Ora aspetto collanina e bracciale di Ale sempre in bianco - Sophie_codegoni : @Fra0_10 Però anche rosso e blu sono pazzeschi quindi non lo so hahahahaah - Sophie_codegoni : @Fra0_10 Tutti belli ma bianco rosa e verde sono i più luminosi???????? - RosaFra19024979 : @Happiness_Sofy @basciagonixever @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 Favolosi Sofy e Ale ?? - SannaLau1988 : @SusanBasciagoni @Sophie_codegoni Visto che carina? Ha risposto subito ?????? -