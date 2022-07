Quei finti elogi per Paulo - Sport - quotidiano.net

(Di martedì 19 luglio 2022) Italo Cucci Sapevo da tempo che Dybala sarebbe stato ripudiato dalla Juve. Da Allegri. Non ho bisogno di prove. Mi basta semplicemente la memoria. Arrivò Dybala, a Torino, accolto erroneamente come ...

Pubblicità

PietroRotbart : @Giovanni_N0 Ma anche quei finti profughi da 35€ - AmaliaManco : @sewitttt C’è da dire sono proprio vergognosi ma poi non se ne salva uno di quei finti gossipari ?? - Gennaro48807701 : @mexxxicola @seawatchcrew @SeebrueckeFfm La vita e più sensata che oltre a salvare finti profughi, anche di ospitar… - gate21ruby : @veniovanni @museodiemozioni E qua ti volevo, fuori casa lo sai ci vanno quei cattivoni dei gruppi, specialmente qu… - GiusePat : @Marcell41157833 Perché prima di Travaglio dovrebbe fare una strage. A cominciare da Belpietro e i suoi finti atten… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Italo Cucci Sapevo da tempo che Dybala sarebbe stato ripudiato dalla Juve. Da Allegri. Non ho bisogno di prove. Mi basta semplicemente la memoria. Arrivò Dybala, a Torino, accolto erroneamente come ...L'uomo tuttavia non poteva immaginare chedue turisti che avevano appena parcheggiato l'auto, erano Carabinieri. I militari, sebbene liberi dal servizio, hanno subito capito quello che stava ... Quei finti elogi per Paulo Sapevo da tempo che Dybala sarebbe stato ripudiato dalla Juve. Da Allegri. Non ho bisogno di prove. Mi basta semplicemente la memoria. Arrivò Dybala, a Torino, accolto erroneamente come novello Sivori ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...