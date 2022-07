“Paolo Borsellino – I 57 giorni”, stasera in replica su Rai1 la fiction con Luca Zingaretti (Di martedì 19 luglio 2022) “Paolo Borsellino – I 57 giorni”: arriva su Rai1 stasera martedì 19 luglio 2022 la replica della fiction con Luca Zingaretti. Come tutti gli anni è arrivato il momento di rendere memoria alla strage di via D’Amelio in cui perse la vita Paolo Borsellino e con lui 5 agenti della sua scorta. Quest’anno si celebrano i 30 anni del tragico evento e la Rai ha scelto di trasmettere di nuovo l’acclamata fiction con Zingaretti nei panni del magistrato assassinato dalla mafia . Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla trama e sul cast.



“Paolo Borsellino – I 57 giorni” è la fiction con Luca ... Leggi su tvzap (Di martedì 19 luglio 2022) “– I 57”: arriva sumartedì 19 luglio 2022 ladellacon. Come tutti gli anni è arrivato il momento di rendere memoria alla strage di via D’Amelio in cui perse la vitae con lui 5 agenti della sua scorta. Quest’anno si celebrano i 30 anni del tragico evento e la Rai ha scelto di trasmettere di nuovo l’acclamataconnei panni del magistrato assassinato dalla mafia . Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla trama e sul cast.– I 57” è lacon...

Pubblicità

poliziadistato : “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo' Paolo… - RaiTre : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola' Il #19luglio 1992 Paolo #Borsellino veniva… - Mov5Stelle : Ci uniamo al sentimento della famiglia di Paolo Borsellino che osserverà il silenzio, perché non c’è ancora la pien… - INGFiore2 : RT @INGFiore2: L’intervista a #Borsellino di @canalplus - ivana53M : RT @merlino53: É inutile che voi politici ipocriti commemoriate la strage di Via D'Amelio. Tacete e ricordate: 'Politica e mafia sono due p… -