LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Palumbo avanti, eliminata Favaretto

IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 13.04 La canadese Harvey, testa di serie numero 3, è riuscita a rimontare la cinese Cai con un finale da urlo: 15-11 il risultato finale. 13.00 Adesso mancano all'appello Arianna Errigo ed Alice Volpi che affronteranno rispettivamente la spagnola Marino e l'americana Weintruab. 12.56 Purtroppo non ce l'ha fatta Martina Favaretto che è stata sconfitta dalla spagnola Diaz per 15-14 alla stoccata decisiva. 15-13 Palumbo ARRIVA PRIMA!! Vince l'azzurra che si qualifica per gli ottavi di finale! 14-13 Palumbo CON L'ALLUNGO! Match point. 13-13 Altra parata e risposta. Adesso c'è tensione. 13-12 Rhodes si salva alla grande sull'attacco dell'azzurra. 13-11 Palumbo UN ATTIMO PRIMA DI ...

