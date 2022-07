Le temperature record sono arrivate con 28 anni di anticipo (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Numerose proiezioni scientifiche indicavano il 2050 come l'anno del cambiamento climatico estremo con temperature fino a 40 C all'ombra anche sul Nord Europa, in particolare sulle Isole Britanniche. Ebbene con 28 anni di anticipo, dopo siccità, incendi, 45 C diffusi su mezza Europa, ecco che la 'profezia' si avvera: il caldo nordafricano raggiunge anche l'Inghilterra, con valori termici eccezionali e incredibili fino a 10/20 anni fa. Dal Sahara fino a Londra, il caldo nordafricano risale fino al Mare del Nord: pochissimi abitanti avevano immaginato uno scenario così catastrofico e per questo il climatizzatore non è presente nella gran parte delle abitazioni; pochissimi londinesi hanno sperimentato in passato temperature oltre i 35 gradi. Noi italiani, dal 10 maggio, abbiamo ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Numerose proiezioni scientifiche indicavano il 2050 come l'anno del cambiamento climatico estremo confino a 40 C all'ombra anche sul Nord Europa, in particolare sulle Isole Britche. Ebbene con 28di, dopo siccità, incendi, 45 C diffusi su mezza Europa, ecco che la 'profezia' si avvera: il caldo nordafricano raggiunge anche l'Inghilterra, con valori termici eccezionali e incredibili fino a 10/20fa. Dal Sahara fino a Londra, il caldo nordafricano risale fino al Mare del Nord: pochissimi abitanti avevano immaginato uno scenario così catastrofico e per questo il climatizzatore non è presente nella gran parte delle abitazioni; pochissimi londinesi hanno sperimentato in passatooltre i 35 gradi. Noi italiani, dal 10 maggio, abbiamo ...

Pubblicità

ilfoglio_it : Le temperature da record e le domande su chi sia responsabile del cambiamenti climatici, a partire dal Trecento – d… - Agenzia_Ansa : È salito ad almeno 84 il bilancio delle morti attribuibili a eccesso di temperature in Spagna. Si sono registrate t… - transnazionale : Ettari in fumo in Europa: brucia la Gironda, seconda vittima in Spagna #spaziotransnazionale informa - ireninax : RT @Giulio_Firenze: Brest, cittadina bretone a me molto cara, oggi ha registrato 38,8 °C (precedente record 35,2 °C il 12/07/1949). Mai ne… - Monets19 : RT @Giulio_Firenze: Brest, cittadina bretone a me molto cara, oggi ha registrato 38,8 °C (precedente record 35,2 °C il 12/07/1949). Mai ne… -