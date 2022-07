"Lasciando a piedi cittadini...": prego? L'ultima imbarazzante gaffe di Veronica Gentili (Di martedì 19 luglio 2022) Veronica Gentili scivola sull'italiano nella sua consueta rubrica del lunedì sul Fatto Quotidiano. A sottolineare l'errore è il sempre attento Stefano Lorenzetto che come è noto "fa le pulci ai giornali". E così il giornalista punta il dito contro la conduttrice di Controcorrente: "Nell'incipit della sua rubrica del lunedì sul Fatto Quotidiano, Veronica Gentili c'intrattiene sulla 'protesta dei tassisti romani che ha tenuto in ostaggio la città per 48 ore, Lasciando a piedi cittadini locali e turisti'. Si attende di sapere chi siano, a parte i turisti, i cittadini forestieri". Una svista che però non è passata inosservata agli occhi di Lorenzetto. Di certo la Gentili voleva dire che le proteste dei tassiti hanno paralizzato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022)scivola sull'italiano nella sua consueta rubrica del lunedì sul Fatto Quotidiano. A sottolineare l'errore è il sempre attento Stefano Lorenzetto che come è noto "fa le pulci ai giornali". E così il giornalista punta il dito contro la conduttrice di Controcorrente: "Nell'incipit della sua rubrica del lunedì sul Fatto Quotidiano,c'intrattiene sulla 'protesta dei tassisti romani che ha tenuto in ostaggio la città per 48 ore,locali e turisti'. Si attende di sapere chi siano, a parte i turisti, iforestieri". Una svista che però non è passata inosservata agli occhi di Lorenzetto. Di certo lavoleva dire che le proteste dei tassiti hanno paralizzato ...

