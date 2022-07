Inter | per la difesa spunta anche Demiral | le ultime

Leggi su intermagazine

(Di martedì 19 luglio 2022) Ideaper ladell’In attesa di capire come andrà a finire la vicenda Bremer, in casaci si guarda intorno e si cerca un eventule nuovo nome nel caso in cui il brasiliano dovesse andare alla Juventus. Per questo secondo la Gazzetta dello Sport si starebbe tornando di moda il nome di Merihche l’Atalanta ha riscattato proprio dai bianconeri. In questo caso non sarebbe da escludere l’idea di uno scambio con Andrea Pinamonti, molto apprezzato dalle parti di Bergamo. “Nelleore è tornato l’esse su un profilo che da sempre ha il gradimento della società e dell’allenatore: su Merihl’si era già mossa a giugno, nel momento diregno tra Juventus e Atalanta ...