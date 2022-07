Incendio boschivo a Massarosa, roghi anche a Bozzano, Camaiore e Viareggio in Versilia: abitazioni minacciate dalle fiamme (Di martedì 19 luglio 2022) Incendio boschivo a Massarosa: i roghi hanno travolto varie aree della Versilia come Bozzano, Camaiore e Viareggio. Le fiamme hanno quasi raggiunto zone residenziali e artigianali. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Incendio boschivo a Massarosa, roghi anche a Bozzano, Camaiore e Viareggio in Versilia È allarme incendi in Toscana. I roghi sono divampati nel pomeriggio di lunedì 18 luglio e si sono localizzati nella storica regione della Versilia. In un primo momento, le fiamme sono state avvistate in località Morina ma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 luglio 2022): ihanno travolto varie aree dellacome. Lehanno quasi raggiunto zone residenziali e artigianali. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.inÈ allarme incendi in Toscana. Isono divampati nel pomeriggio di lunedì 18 luglio e si sono localizzati nella storica regione della. In un primo momento, lesono state avvistate in località Morina ma ...

